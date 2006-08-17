Ющенко доручив Луценку відстежити зв`язки політиків з криміналітетом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО поставив перед міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ завдання взяти під особистий контроль відстеження зв’язків посадовців, у тому числі депутатів усіх рівнів, з кримінальними структурами.

Як повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві Президента, на зустрічі у Криму В.ЮЩЕНКО наголосив, що особливу увагу Міністерство внутрішніх справ повинне приділяти боротьбі з корупцією.

Міністр доповів главі держави про хід розслідування і розкриття низки резонансних злочинів, зокрема, вбивство депутата Запорізької міськради Віктора Савкіна.

Ю.ЛУЦЕНКО також доповів про криміногенну ситуацію на півострові, боротьбу з організованою злочинністю, затримання представників злочинних угруповань, які діяли в Криму в середині 90-х років.

Глава держави висловив стурбованість тим, що останнім часом у ЗМІ почастішали повідомлення про причетність депутатів місцевих рад до порушень закону. Президент назвав такі факти неприпустимими і наголосив, що їх потрібно ретельно відстежувати.