Сьогодні Рада знову розгляне законопроект щодо квот на радіо для українських пісень (пряма трансляція)
Сьогодні Верховна Рада у повторному першому читанні розгляне законопроект про внесення змін до закону “Про телебачення і радіомовлення” щодо частки пісень державною мовою в музичних радіопрограмах і радіопередачах.
Як передає кореспондент УНІАН, також сьогодні парламент має ухвалити рішення щодо обговорених напередодні законопроектів про ратифікації міжнародних угод.
Крім того розглядатиметься низка законопроектів у сфері аграрної політики. Зокрема, щодо удосконалення процедури відведення земельних ділянок при наданні їх для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності.
Серед іншого розглядатиметься законопроект про державну підтримку кінематографії в Україні.
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Депутати також сьогодні мають ухвалити рішення щодо низки питань житлової політики, а також розглянути питання щодо внесення змін до держбюджету-2016 щодо видатків Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.
Розглянути для включення до порядку денного сесії сьогодні мають, зокрема, законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань очищення влади, яким люстрацію пропонується поширити і на кандидатів у депутатів та президенти.