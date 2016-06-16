Сьогодні Рада знову розгляне законопроект щодо квот на радіо для українських пісень (пряма трансляція)

Як передає кореспондент УНІАН, також сьогодні парламент має ухвалити рішення щодо обговорених напередодні законопроектів про ратифікації міжнародних угод.

Крім того розглядатиметься низка законопроектів у сфері аграрної політики. Зокрема, щодо удосконалення процедури відведення земельних ділянок при наданні їх для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності.

Серед іншого розглядатиметься законопроект про державну підтримку кінематографії в Україні.

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Депутати також сьогодні мають ухвалити рішення щодо низки питань житлової політики, а також розглянути питання щодо внесення змін до держбюджету-2016 щодо видатків Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

Розглянути для включення до порядку денного сесії сьогодні мають, зокрема, законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань очищення влади, яким люстрацію пропонується поширити і на кандидатів у депутатів та президенти.