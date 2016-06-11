Луценко: Якщо КС скасує закон про люстрацію, Рада внесе правки і ще раз його прийме

Генеральний прокурор України, колишній голова фракції "Блоку Петра Порошенко" Юрій Луценко переконаний, що у разі скасування Конституційним судом закону про люстрацію, Верховна Рада внесе передбачені Венеціанською комісією правки і ще раз прийме цей закон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

"Моя позиція полягає в тому, що скасування люстрації є спробою скасування наслідків Революції (Гідності). Я глибоко переконаний, що це один з найбільш ефективних способів очищення через цивілізовані процедури замість можливих ексцесів постреволюційного характеру", - заявив Луценко.

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"Також розумію, що закон потребує певних доробок, тому його автори мають не тільки бити на сполох щодо його можливого скасування, а своєчасно вносити поправки, визначені Венеціанською комісією", - додав Луценко.

"Я особисто не допускаю скасування люстрацію взагалі. У разі, якщо Конституційний суд з тієї чи іншої причини прийме рішення про його скасування, переконаний, що парламент, в першу чергу, фракція, яку я до недавнього часу очолював (я можу це сказати, бо знаю їх політичну позицію), внесе передбачені Венеціанською комісією правки і ще раз прийме цей закон. Я думаю, що це правильна відповідь на запити суспільства і запити європейських колег", - резюмував колишній голова фракції "БПП".

Як повідомлялося, 9 червня народний депутат від "Самопомочи" Єгор Соболєв в Facebook написав, що Конституційний Суд України планує скасувати люстрації чиновників, які працювали на керівних посадах в часи екс-президента Віктора Януковича.