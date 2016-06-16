Засідання профільного комітету ВР щодо кадрових змін в ЦВК знову не відбулося

Про це повідомив у коментарі УНІАН народний депутат України з фракції «Блок Петра Порошенка» Олександр Черненко.

Як повідомляв УНІАН, вчора засідання комітету не відбулося через відсутність кворуму, оскільки на засідання з'явилися 16 народних депутатів, а необхідно, щоб було не менше 18. Не виключалося, що сьогодні зранку може бути засідання комітету, де б могло розглядатися питання ЦВК та висновок комітету щодо змін до закону про люстрацію.

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На запитання УНІАН: чи відбулося сьогодні засідання комітету? Черненко сказав: “Ні, не було і не буде”.

Як відомо, для цих, зокрема, двох питань даний комітет визнаний як основний і тому важливий його висновок для розгляду законопроекту в сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на народного депутата України Леоніда Ємця (фракція “Народний фронт”), до комітету звернулись дві фракції БПП та “Народний фронт” з проханням поки що відкласти питання про ЦВК до завершення консультацій політичних сил з цього питання.

3 червня у Верховній Раді було зареєстровано президентські проекти постанов про звільнення 12 членів ЦВК у зв’язку із перевищенням строку їхніх повноважень і призначення 11 членів Центрвиборчкому (№ № 4789 і 4790).

Згідно з проектом постанови № 4790, президент пропонує призначити на посади членів Центрвиборчкому Аллу Басалаєву, Михайла Вербенського, Романа Гребу, Ольгу Желтову, Олега Конопольського, Світлану Кустову, Ольгу Лотюк, Віталія Плукаря, Євгена Радченка, Надію Синицю та Леонтія Шипілова.

Раніше голова Верховної Ради Андрій Парубій заявляв, що питання призначення нових членів ЦВК буде розглянуто в парламенті у четвер, 16 червня.