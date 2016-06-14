Парубій: виносити на розгляд ВР зміну складу ЦВК без політичного узгодження безвідповідально

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам.

За його словами, він “більш оптимістично” сприймав процес зміни складу ЦВК.

“Але, на жаль, бачу, що політичні дискусії тривають, і без політичного узгодження буде безвідповідально це питання виносити”, - зазначив спікер.

Парубій повідомив, що зараз очікується рішення профільного комітету з цього питання та рішення фракцій щодо підтримки кандидатур запропонованих президентом.

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Як повідомляв УНІАН, 3 червня в Раді було зареєстровано президентські проекти постанов про звільнення 12 членів ЦВК у зв’язку із перевищенням строку їхніх повноважень і призначення 11 членів Центрвиборчкому (№№4789 і 4790).

Згідно з проектом постанови №4790, президент пропонує призначити на посади членів Центрвиборчкому Аллу Басалаєву, Михайла Вербенського, Романа Гребу, Ольгу Желтову, Олега Конопольського, Світлану Кустову, Ольгу Лотюк, Віталія Плукаря, Євгена Радченка, Надію Синицю та Леонтія Шипілова.

Раніше Парубій заявляв, що питання призначення нових членів ЦВК буде розглянуто в парламенті у четвер, 16 червня.