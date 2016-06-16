Кремль не коментує звернення ВР щодо незалежності української православної церкви від Московського патріархату

"Ні, не міг би", - відповів прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков на прохання журналістів прокоментувати рішення українського парламенту, повідомляє ТАСС.

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Як повідомляв УНІАН, 16 червня Верховна Рада прийняла постанову про звернення до його Всесвятості архієпископу Константинополя-Нового Риму, Вселенського Патріарха Варфоломія щодо скасування акту 1686 року про передачу Київської митрополії Московському патріархату та надання автокефалії православній церкві в Україні.