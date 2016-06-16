Рада просить Вселенського патріарха Варфоломія надати автокефалію православній церкві в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний проект постанови №4793 проголосували 245 із 332 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

У зверненні наголошується, що вже два роки Україна потерпає від збройної агресії з боку Російської Федерації, яка визнана державою-агресором, і всупереч усім міжнародним нормам права, анексувала Крим.

"Триває розв’язана і штучно підтримувана сьогодні Росією війна на Донбасі. В умовах, що склалися, народ України вже не сприймає ідею церковного єднання з патріархом Московським Кирилом, який не лише не виступив на захист православних християн України, які потерпають від російської агресії, але й став одним із чільних ідеологів "русского мира", а, отже, й одним з архітекторів нинішньої гібридної війни Росії проти України", - йдеться у тексті.

"Звертаємося до Вашої Всесвятості з проханням невідкладно використати наявні у Вас канонічні повноваження для подолання існуючого у нашій країні церковного розподілу та нормалізації канонічного статусу української церкви у дусі Вашого історичного звернення до української нації 26 липня 2008 р., а також канонічних дій Вселенського патріархату з нормалізації церковного життя у православних церквах Естонії (1996), Болгарії (1998) та Чехії і Словаччини (2014)", - сказано у зверненні.

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У ньому зазначається, що "сучасний Московський патріархат надто тісно пов’язаний з пануючим у Росії політичним режимом, щоби сприйматися українським суспільством саме як церква, а не "Міністерство ідеології" Російської Федерації".

"Довіра до цієї церковної структури в нашій країні сьогодні мінімальна. А всі її зусилля самотужки, ігноруючи Вселенський патріархат та світове православ’я, подолати наявну в Україні канонічну кризу - абсолютно безперспективні", - йдеться у документі.

Депутати також підкреслюють, що в сучасній Україні "Московський патріархат, на жаль, сприймається багатьма громадянами нашої країни в якості морального співучасника російської агресії та гібридної війни проти України".

Рада зауважує, що стан православної церкви в Україні свідчить про те, що вона вже давно за всіма належними критеріями готова до статусу помісної автокефальної церкви.

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"Сучасна Україна - це самостійна держава, суверенітет якої визнається усім світом; український народ має власну самобутню культуру, яка плекає його ідентичність. Крім того, кількісні показники життя православної церкви в Україні свідчать, що ця церква не лише досягла необхідного для автокефального буття рівня, але й стане найчисельнішою православною церквою світу, якщо зможе подолати поділ", - сказано у тексті.

У зверненні йдеться, що канонічна (тобто чинна і законна) автокефалія православній церкві в Україні може бути надана лише Вселенським патріархатом, який єдиний має для цього відповідні канонічні повноваження. Відповідно, автори звернення просять Варфоломія в інтересах утвердження православ’я в Україні застосувати всі наявні канонічні повноваження та визнати нечинним акт 1686 року про передачу Київської митрополії до Московського патріархату як такий, що був ухвалений з порушенням священних канонів православної церкви; взяти активну участь у подоланні наслідків церковного поділу шляхом скликання під егідою Вселенського патріархату Всеукраїнського об’єднавчого собору, який би вирішив усі суперечливі питання та об’єднав українське православ’я.

Крім того, депутати заради блага православної церкви в Україні та цілісності українського народу просять видати Томос про автокефалію православної церкви, на основі якого вона могла б посісти належне місце у родині помісних православних церков.