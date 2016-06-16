"Народний фронт" вимагає конфіскувати мільярди Януковича: з них знімуть арешт й виведуть в офшори

Про це заявив голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак.

Він наголосив, що новий законопроект про спецконфіскацію був розроблений з урахуванням європейського досвіду.

"Це наша принципова позиція – вилучені кошти Януковича повинні піти на підвищення обороноздатності держави", - наголосив лідер фракції.

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"Ми вкотре пересвідчилися, що проросійський Опоблок у співпраці з "Батьківщиною" всіляко гальмують цей процес у Верховній Раді", - додав Бурбак, коментуючи провальне голосування за відповідний проект закону.

За його словами, якщо не скористатися процедурою спецконфіскації, то до кінця року гроші можуть бути розморожені і повернуті на офшорні рахунки Януковича.

Максим Бурбак наголосив, що фракція "Народний фронт" буде наполягати, щоб законопроект №4811 був ухвалений Верховною Радою, інакше фракція не голосуватиме за інші рішення парламенту, окрім питань державної ваги.