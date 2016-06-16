У "Народному фронті" звинуватили депутатів, які провалили спецконфіскацію, у відстоюванні інтересів Януковича

Про це заявив народний депутат фракції "Народний фронт", член Комітету ВР з питань бюджету Олег Медуниця під час брифінгу у парламенті.

Зокрема, він зауважив, що оскільки ухвалення цього закону було і є принциповою вимогою фракції "Народний фронт", після сьогоднішнього провалу включення його до порядку денного, "фракція відмовляється у подальшому голосувати за будь-які інші законопроекти до з’ясування ситуації".

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"Закликаємо наших колег по демократичній коаліції підтримати все ж таки цей закон", - звернувся він до парламентарів.

"Прикро було спостерігати, як опозиціонери мало мозолі не набили на руках, плескаючи тим, хто виступав проти цього закону", - сказав Медуниця.

"Очевидно, що це вигідно Януковичу та його оточенню, оскільки ці кошти без цього закону неможливо конфіскувати. В іншому випадку (у разі ухвалення законопроекту. – Ред.) процес конфіскації був би швидкий, ці кошти потрапили б у Спеціальний фонд Державного бюджету і потім могли би бути використані для придбання нового озброєння для української оборонної галуз", - наголосив народний депутат.

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У той же час Олег Медуниця зауважив, що фракція "Народний фронт" сьогодні в черговий раз продемонструвала свою державницьку позицію, підтримавши дуже важливі законопроекти, зокрема, проект закону № 3822-д щодо збільшення контенту українською мовою в радіоефірі, а також постанову про звернення Верховної Ради до Вселенського Патріарха щодо надання автокефалії Православній Церкві в Україні № 4793, яка зможе об’єднати усіх православних вірян нашої країни.

Народний депутат нагадав, що саме фракція "Народний фронт" була ініціатором першого закону про квоту для українських пісень в радіоефірі, та подякував усім колегам, які долучилися до розробки компромісного закону та проголосували за нього.

"Це був важкий шлях. Але тепер ми, нарешті, починаємо дерусифіковувати наш радіо- й інформаційний простір, завдяки прийняттю цього закону (№ 3822-д)", - резюмував він.