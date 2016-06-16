Парубій стверджує, що сьогоднішній роботі Ради завадив не футбол

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі "5 каналу", відповідаючи на питання щодо відсутності сьогодні у парламенті значної кількості депутатів, частина з яких начебто відлетіла на футбол до Франції.

"Те, що Верховна Рада сьогодні не працювала після 13.00, було пов'язано не з футболом, насправді, а було пов'язане з тим, що була політична позиція однієї з найбільших фракцій - "Народного фронту". Вони заявили, що якщо закон про спецконфіскацію не буде ухвалений, який забезпечить кошти на армію, - "Народний фронт" сказав, що він відмовиться брати участь у голосуванні", - сказав спікер.

Він запевнив, що навіть наприкінці дня у сесійній залі було достатньо голосів для ухвалення рішень.

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"Просто політична позиція фракції "Народний фронт", а нагадаю, є ще "Радикальна" фракція, яка блокує парламент, - фактично, ось ці політичні дії унеможливили роботу Верховної Ради України", - зазначив Парубій.

Як повідомляв УНІАН, сьогоднішнє засідання Верховної Ради достроково закрито через замалу кількість депутатів у залі.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій зазначив, що на вимогу ряду народних депутатів проведе рейтингове голосування, щоб з'ясувати, скільки парламентаріїв перебуває в сесійній залі.

Під час рейтингового голосування з'ясувалося, що депутатів менше, ніж 226. Зокрема, за проголосували - 176, 19 — проти, утримались — 18.

Спочатку Парубій наголосив, що в залі 200 народних депутатів, потім виправився, що 212, але якщо скласти разом кількість голосів «за», «проти» та «утримався», то йдеться про 213 народних депутатів.

Парубій зазначив, що в такій ситуації парламент не може ухвалювати рішення, оскільки для результативного голосування необхідні голоси мінімум 226 народних депутатів.

На початку вечірнього засідання Верховної Ради зареєструвалися 332 народних депутати, але реально у сесійній залі присутні трохи більш, як 150.

Сьогодні на умовах анонімності один з народних депутатів повідомив УНІАН, що група парламентаріїв о 13.00 вилітає чартерним рейсом на Євро-2016 до Франції, де в рамках фінальної частини Євро-2016 відбудеться матч між збірними України та Північної Ірландії.

Гра розпочалась о 19.00.