"Передфутбольне" засідання Ради достроково закрито через замалу кількість депутатів у залі

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради України Андрій Парубій зазначив, що на вимогу низки народних депутатів проведе рейтингове голосування, щоб з'ясувати, скільки парламентарів перебуває в сесійній залі.

Під час рейтингового голосування з'ясувалося, що депутатів менше ніж 226. Зокрема, за проголосували - 176, 19 — проти, утримались — 18.

Спочатку Парубій наголосив, що в залі 200 народних депутатів, потім виправився, що 212, але якщо скласти разом кількість голосів "за", "проти" та "утримався", то йдеться про 213 народних депутатів.

Парубій зазначив, що в такій ситуації парламент не може ухвалювати рішення, оскільки для результативного голосування необхідні голоси мінімум 226 народних депутатів.

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Як повідомляв УНІАН, на початку вечірнього засідання Верховної Ради зареєструвалися 332 народних депутати, але реально у сесійній залі присутні трохи більш як 150.

Сьогодні на умовах анонімності один з народних депутатів повідомив УНІАН, що група парламентаріїв о 13.00 вилітає чартерним рейсом на Євро-2016 до Франції, де в рамках фінальної частини Євро-2016 відбудеться матч між збірними України та Північної Ірландії.

Гра розпочнеться о 19.00.