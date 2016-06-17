Гройсман: Уряд продовжить наполегливо викорінювати корупцію та проводити реформи

Про це заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час щорічної конференції Центру українсько-американських відносин "Providing Ukraine with an Annual Report Card" у м. Вашингтон у четвер, 16 червня, передає Урядовий портал.

"Корупція, і я це підкреслюю, - це те явище, яке забирає у нас наше майбутнє, і ми маємо здолати цей виклик. Реформи дають нам шанс і можливості, а корупція забирає у нас цей шанс і забирає можливості. Ми будемо рішучі, щоб побороти це явище", - підкреслив Володимир Гройсман.

Читайте такожПерший візит Гройсмана до США на посаді прем'єра: політик закликав не забувати про окупацію Криму

Прем'єр-міністр поінформував присутніх про перші дії Уряду щодо подолання корупції в економіці. За його словами, на порядку денному - проведення реформи української митниці та забезпечення прозорості її роботи.

Володимир Гройсман повідомив, що вже сформовано усе законодавство для ефективної боротьби з корупцією. Незабаром вступить у дію електронне декларування державних службовців, були відкриті усі державні реєстри та почнуть роботу новостворені органи, зокрема Національне агентство із питань запобігання корупції та голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Читайте такожМіністр інфраструктури Омелян: У нас чим кращий господарник, тим більше проблем та корупційних шлейфів за ним тягнеться

"Фактично, кожен крок Уряду так чи інакше б'є по корупції", - підкреслив він.

Володимир Гройсман зазначив, що сьогодні існує значна невідповідність між потенціалом та можливостями країни та низьким рівнем життя, що, за його словами, є несправедливим. Прем'єр-міністр наголосив, що сьогодні важливо провести реформи та створити якісну систему, що зробить країну привабливою та припинить відтік громадян, особливо молоді, що залишають країну.

"Я не бачу жодних об'єктивних причин, щоб Україна була у зубожінні, - зауважив він. - Наше завдання – повернутися на той шлях, який дозволить Україні бути успішною".