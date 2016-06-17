Гройсман зустрівся з Маккейном і подякував за підтримку України "у важкий історичний час"

Про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, прем'єр-міністр подякував Джону Маккейну за чітку позицію щодо підтримки України "у важкий історичний час для країни".

Володимир Гройсман розповів про прийняті Урядом перші рішення за час діяльності після формування Кабінету Міністрів. Серед них - упровадження єдиної, ринкової ціни на газ, початок публічної приватизації державних підприємств, продовження дерегуляції та боротьби з корупцією. "Ми робимо усе для того, щоб ефективно боротися з корупцією", - зазначив він.

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Прем'єр-міністр також повідомив, що в Україні розпочато судову реформу після внесення Парламентом України змін до Конституції у частині правосуддя. Крім того, уряд продовжує взаємодію із Міжнародним валютним фондом, зауважив він.

Володимир Гройсман підкреслив потребу українського війська у модернізації, озброєнні та отриманні ефективних засобів боротьби. Він також поінформував співрозмовника про ситуацію на Донбасі.

У свою чергу сенатор Джон Маккейн запевнив у відданості підтримки України на шляху реформування та засудженні російської агресії.

Питання українських реформ та ситуація щодо російської агресії по відношенню до України були також темами розмови Володимира Гройсмана із представниками українського конгресового кокусу, яка відбулася того ж дня у Вашингтоні.