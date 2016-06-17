Аваков вважає, що Онищенко сам повернеться в Україну

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам в Києві.

“Високі шанси (на повернення - УНІАН). Я думаю, що він сам повернеться”, - сказав Аваков.

Міністр додав, що у матеріалах кримінального провадження, яке веде Генеральна прокуратура, є також певні матеріали, які свого часу були напрацьовані Національною поліцією.

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Нагадаємо, 16 червня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив про направлення до Ради подання про позбавлення недоторканності, затримання і арешт Онищенка. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький приніс у Раду подання на арешт Онищенка.

При цьому з'ясувалося, що ввечері 14 червня Онищенко вилетів з України на чартерному рейсі до Ніцци (Франція).

У Генпрокуратурі припускають, що депутат може і не повернутися в країну, і його доведеться притягати до кримінальної відповідальності заочно.

Онищенка підозрюють у тому, що підконтрольні йому структури реалізовували ряд незаконних схем з реалізації природного газу, добутого в результаті спільної діяльності з держкомпанією "Укргазвидобування". У справі фігурує сума в 3 мільярди гривень.