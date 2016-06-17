Скандал довкола заяви Пан Гі Муна про роль РФ набирає обертів: Україна направила до ООН лист протесту

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв сьогодні на брифінгу в Києві.

"Свідченням того, що ООН відреагувала на миттєву заяву нашого посла стало те, що було відредаговано текст виступу генерального секретаря ООН на відповідному форумі, і він уже не так читається, як це було у першому вигляді", - зазначив він.

"Але ми цю ситуацію не залишаємо такою, якою вона є. За дорученням президента, буквально кілька годин тому, було направлено офіційного листа в ООН з проханням розповсюдити цей лист протесту як офіційний документ відповідно Ради безпеки ООН та Генеральної асамблеї ООН", - сказав Єлісєєв.

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Як повідомляв УНІАН, постійний представник України при ООН Володимир Єльченко висловив обурення заявами генсекретаря ООН, що Росія має «відіграти критично важливу роль» у тому, щоб покласти край конфлікту на Донбасі. Єльченко додав, що Україна направляє офіційного листа протесту до Генеральної асамблеї ООН із проханням пояснити ці слова і виправити їх.

Після цього Організація Об’єднаних Націй видалила фразу про роль Росії у врегулюванні конфлікту в Україні з тексту промови генерального секретаря організації Пан Ґі Муна на Санкт-Петербурзькому міжнародному економічному форумі в Росії.