ООН видалила фразу про роль РФ у врегулюванні конфлікту в Україні з тексту промови Пан Ґі Муна - ЗМІ

Про це повідомляє Радіо Свобода.

У тексті виступу Пан Ґі Муна, який напередодні розповсюдили в ООН, він заявляв, що Росія як постійний член Ради безпеки з правом вето має «відіграти критично важливу роль» у вирішенні «нагальних глобальних питань, від завершення конфліктів в Україні й Сирії до захисту прав людини і контролю за непоширенням зброї масового знищення».

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Ввечері 16 червня на офіційному сайті організації був опублікований саме цей текст промови генерального секретаря ООН. Однак сьогодні на сайті ООН цей абзац у промові відсутній.

Нагадаємо, напередодні постійний представник України при ООН Володимир Єльченко висловив обурення заявами генерального секретаря ООН Пан Ґі Муна, що Росія має відіграти критично важливу роль у тому, щоб покласти край конфліктові на Донбасі. Єльченко додав, що Україна направляє офіційного листа протесту до Генеральної асамблеї ООН із проханням пояснити ці слова і виправити їх.