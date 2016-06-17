ЦВК повторно просить ВР і Кабмін виділити 12,5 мільйонів гривень на проміжні вибори

Про це УНІАН повідомили у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК.

В ЦВК нагадали, що у травні вже звертались до парламенту та Кабміну щодо збільшення видатків держбюджету за бюджетною програмою "Проведення виборів народних депутатів України". За розрахунками ЦВК для організації підготовки та проведення зазначених виборів потрібно 32 млн 167 тис. 600 гривень. Однак законом про держбюджет на 2016 рік встановлено видатки в сумі лише 19 млн 667 тис. 600 грн, що на 12 млн 500 грн менше від необхідних.

Читайте такожДовибори в Раду: ЦВК зареєструвала вже 267 кандидатів у депутати

Разом з тим на початку червня ЦВК затвердила частину обсягу коштів держбюджету за зазначеною бюджетною програмою, із яких видатки ОВК, у тому числі ДВК, становлять 15 млн 969 тис. 300 грн, або лише 57,5% від їх загальної потреби.

«Відсутність коштів на оплату праці членів дільничних виборчих комісій у день голосування і в дні встановлення підсумків голосування може негативно вплинути на належну організацію роботи виборчих комісій. Незважаючи на критичну ситуацію з фінансуванням зазначених виборів, питання виділення додаткових коштів досі не вирішено», - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня 2016 року проміжні вибори народних депутатів відбудуться в 7 одномандатних виборчих округах: №23 (Волинська область), №27 (Дніпропетровська область), №85 (Івано-Франківська область), №114 (Луганська область), №151 (Полтавська область), №183 (Херсонська область), №206 (Чернігівська область).