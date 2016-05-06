Нацгвардійці-учасники одного з перших боїв на Донбасі отримали нагороди (фоторепортаж)

Як повідомляє кореспондент УНІАН, учасників протистояння 5 травня 2014 року під Семенівкою нагородили відзнаками МВС України "Вогнепальна зброя" та присвоїли позачергові воїнські звання.

У церемонії, окрім самих військових-героїв, брали участь командувач Національної гвардії України генерал-лейтенант Юрій Аллеров та міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, а також діючі військовослужбовці Нацгвардії.

Як зазначив глава МВС у своєму блозі на "Українській правді": " 5 травня 2014-го. Це було одне з перших кровопролитних зіткнень у цій війні. Це був перший день, коли сепаратисти під керівництвом Гіркіна застосували важке озброєння проти наших підрозділів...".

Аваков згадав, як проходив цей бій за участю бійців НГУ та спецпідрозділу "Альфа".

Читайте такожАваков вперше озвучив втрати Нацгвардії і МВС за два роки бойових дій на Донбасі

"Не зважаючи ні на що, той бій залишився за нами. Серйозно пошарпані підрозділи сепаратистів відступили до промзони Слов'янська. Перехоплення, розшифровані трохи пізніше, показали, що ворог вперше зазнав відчутних втрат: понад 40 загиблих і понад 200 поранених. Нацгвардійці та "альфівці" зазнали (у масштабах бою) мінімальних втрат – троє загиблих і вісім поранених... Це співвідношення втрат у бою говорило про бойову підготовку і вмотивованість наших підрозділів... Після бою під Семенівкою ворог охрестив наших "чорними бісами" – за чорні формені однострої нацгвардійців та альфівців, неймовірну хоробрість і лють до ворога... Їх називали іноземними найманцями, а це були просто наші хлопці...", - додав міністр.