Нацгвардійці-учасники одного з перших боїв на Донбасі отримали нагороди (фоторепортаж)

14:06, 06 травня 2016
Війна
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У навчальному центрі НГУ "Старе" на Київщині 5 травня відбулася урочиста церемонія вручення нагород нацгвардійцям, які брали участь у бою поблизу населеного пункту Семенівка Донецької області два роки тому.

Арсен Аваков вручає винагороду герою протистояння / УНІАН

Як повідомляє кореспондент УНІАН, учасників протистояння 5 травня 2014 року під Семенівкою нагородили відзнаками МВС України "Вогнепальна зброя" та присвоїли позачергові воїнські звання.

У церемонії, окрім самих військових-героїв, брали участь командувач Національної гвардії України генерал-лейтенант Юрій Аллеров та міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, а також діючі військовослужбовці Нацгвардії.

Відзнака МВС ''Вогнепальна зброя'' під час церемонії
Відзнака МВС "Вогнепальна зброя" під час церемонії /  © УНІАН
Арсен Аваков вручає винагороду герою протистояння
Арсен Аваков вручає винагороду герою протистояння /  © УНІАН
Командувач Нацгвардії генерал-лейтенант Юрій Аллеров та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в навчальному центрі НГУ ''Старе''
Командувач Нацгвардії генерал-лейтенант Юрій Аллеров та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в навчальному центрі НГУ "Старе" /  © УНІАН
Юрій Аллеров та Арсен Аваков під час церемонії вручення нагород гвардійцям, які брали участь у бою поблизу Семенівки
Юрій Аллеров та Арсен Аваков під час церемонії вручення нагород гвардійцям, які брали участь у бою поблизу Семенівки /  © УНІАН
Урочиста церемонія вручення нагород нацгвардійцям
Урочиста церемонія вручення нагород нацгвардійцям /  © УНІАН
Бійці Національної гвардії під час церемонії
Бійці Національної гвардії під час церемонії  /  © УНІАН
Військовослужбовці під час церемонії вручення нагород
Військовослужбовці під час церемонії вручення нагород  /  © УНІАН
Боєць Національної гвардії після церемонії вручення нагород
Боєць Національної гвардії після церемонії вручення нагород  /  © УНІАН
Військовослужбовці НГУ після церемонії вручення нагород
Військовослужбовці НГУ після церемонії вручення нагород  /  © УНІАН
Командувач НГУ Юрій Аллеров під час церемонії перед військовими
Командувач НГУ Юрій Аллеров під час церемонії перед військовими /  © УНІАН
Військовослужбовці НГУ після церемонії вручення нагород
Військовослужбовці НГУ після церемонії вручення нагород  /  © УНІАН
Танк в навчальному центрі НГУ ''Старе''
Танк в навчальному центрі НГУ "Старе" /  © УНІАН
Гармата в навчальному центрі НГУ ''Старе''
Гармата в навчальному центрі НГУ "Старе" /  © УНІАН
Танк в навчальному центрі НГУ ''Старе''
Танк в навчальному центрі НГУ "Старе" /  © УНІАН

Як зазначив глава МВС у своєму блозі на "Українській правді": " 5 травня 2014-го. Це було одне з перших кровопролитних зіткнень у цій війні. Це був перший день, коли сепаратисти під керівництвом Гіркіна застосували важке озброєння проти наших підрозділів...".

Аваков згадав, як проходив цей бій за участю бійців НГУ та спецпідрозділу "Альфа".

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"Не зважаючи ні на що, той бій залишився за нами. Серйозно пошарпані підрозділи сепаратистів відступили до промзони Слов'янська. Перехоплення, розшифровані трохи пізніше, показали, що ворог вперше зазнав відчутних втрат: понад 40 загиблих і понад 200 поранених. Нацгвардійці та "альфівці" зазнали (у масштабах бою) мінімальних втрат – троє загиблих і вісім поранених... Це співвідношення втрат у бою говорило про бойову підготовку і вмотивованість наших підрозділів... Після бою під Семенівкою ворог охрестив наших "чорними бісами" – за чорні формені однострої нацгвардійців та альфівців, неймовірну хоробрість і лють до ворога... Їх називали іноземними найманцями, а це були просто наші хлопці...", - додав міністр.

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