Савченко відбула до Страсбургу, де вперше візьме участь у сесії ПАРЄ

Про це її сестра Віра Савченко повідомила у Facebook.

"Сьогодні Сестричка полетіла до Страсбургу, вперше. У ПАРЄ нарешті з'явиться Надія. Дякую, тим хто так мені допомагав, щоб це нарешті сталось", - написала Віра Савченко.

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Як відомо, Савченко є членом української делегації у ПАРЄ і входить до складу Комітету асамблеї з питань міграції.

Літня сесія ПАРЄ відбудеться 20-24 червня.

Як повідомляється на сайті Ради Європи, на сесії відбудуться дебати про функціонування демократичних інститутів в Туреччині, про небезпеки, яким у Греції піддаються біженці, про насильство стосовно мігрантів, про боротьбу з надмірною сексуалізацією дітей, про прозорість та відкритість європейських інститутів і про жінок у збройних силах: просування рівності та викорінення насильства за гендерною ознакою.