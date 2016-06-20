Європейські народники аплодисментами вітають Савченко у ПАРЄ (фоторепортаж)

11:38, 20 червня 2016
Політика
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Члени групи Європейської народної партії в Парламентській асамблеї Ради Європи аплодисментами вітають у ПАРЄ свою колегу, українського депутата Надію Савченко, нещодавно звільнену з російського полону.

Савченко / Фото УНИАН

Як передає власний кореспондент УНІАН, Савченко сьогодні вранці бере участь в робочому засіданні групи Європейської народної партії (ЄНП) в рамках пленарного засідання ПАРЄ.

Головуючий оголосив її присутність, і депутати - члени групи зустріли це оплесками, стоячи, на що Савченко їм ввічливо вклонилася.

"Моя присутність тут можлива у тому числі і завдяки вам. Я дуже вдячна всім присутнім, всім, хто боровся за мене, всім, хто підтримував Україну. У нас з вами однакові погляди. Україна дивиться в сторону добра, в сторону прогресу, в сторону Європи. Я буду працювати для того, щоб у нас з вами вийшла плідна співпраця. Я хочу щиро подякувати від себе особисто та від імені України", - сказала Савченко.

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В коментарі УНІАН президент ЄНП Жозеф Дойл розповів про свою зустріч із Савченко, яка поінформувала про те, "що сталося у минулому, через що вона пройшла та її плани на майбутнє".

Жозеф Дойл / Фото УНИАН

"Ми повністю розділяємо погляд щодо росіян, щодо Путіна, і як ми повинні продовжувати з ним працювати. Моє перше враження таке, що Надя має амбіції слугувати українському народу, і я думаю, саме це вона збирається робити", - сказав президент ЄНП.

При цьому він назвав українського політика "дуже відповідальною жінкою, яка добре думає та працює для українців, також на території Донбасу".

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