Спецназ Генпрокуратури помилково приходив до Ляшка - нардеп

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник лідера фракції "Радикальної партії" Андрій Лозовий.

"З обшуком до Олега Ляшка сьогодні о 07:00 ранку прийшли співробітники Генеральної прокуратури України разом із спецназом. Вони збиралися виламувати двері, щоб потрапити в дім", - написав депутат.

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Лозовий додав, що "згодом слідчий ГПУ вибачився перед Ляшком, мовляв, вони помилились адресою".

Разом з тим, за словами прес-секретаря генерального прокурора Юрія Луценка, обшук відбувається у сусідньому приміщенні: "нардеп вирішив скористатися ситуацією для власного піару".

Нагадаємо, сьогодні Лозовий повідомив, що до будинку Ляшка з обшуком прийшли співробітники Генпрокуратури разом із спецназом. "Згодом слідчий ГПУ вибачився перед Ляшком, мовляв, вони помилились адресою", - додав Лозовий.