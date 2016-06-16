У міськраді Ірпеня проходить обшук

Працівники прокуратури Київської області проводять обшук у приміщенні Ірпінської міської ради у рамках розслідування кримінального провадження розпочатого за ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

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Про це повідомила прес-служба прокуратури.

"Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що працівники Держгеокадастру у м. Ірпені та службовці реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції разом із службовцями Ірпінської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, оформили право власності на земельну ділянку площею 15 га в м. Ірпінь за Ірпінською міською радою", - йдеться у повідомленні.

За попередніми оцінками вартість земельної ділянки становить десятки мільйонів гривень.

Таким чином, своїми протиправними діями службовці незаконно вилучили земельну ділянку лісового фонду із державної власності.