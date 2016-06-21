Новим послом України в Норвегії став одіозний дипломат, який закликав розповідати про "злочини Майдану"
Послом України в Норвегії став одіозний дипломат часів екс-президента Віктора Януковича В'ячеслав Яцюк.
Про новопризначеного посла України в Норвегії відомо, що в "останні роки правління Януковича… він був третьою людиною в міністерстві після Кожари та його "сірого кардинала" Руслана Демченка", передає "ЄвроПравда".
Саме підпис Яцюка стоїть на найбільш одіозніших директивах для посольств України.
Зокрема, йдеться про "рознарядки (послам) розповідати у своїх столицях очевидну неправду про "злочини Майдану".
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Після Революції Гідності Яцюка змістили з посади директора департаменту і призначили "послом з особливих доручень без доручень".
"Це така форма дипломатичного заслання, коли людині натякають – час звільнятися", – йдеться у публікації.
Окрім того, в карʼєрному зростанні Яцюка прослідковується і "російський слід".
У середовищі дипломатів відомо, що "своєю кар’єрою Вячеслав Яцюк зобов’язаний особисто Анатолію Орлу, колишньому керівникові зовнішньополітичного напрямку в адміністрації Кучми. Орел не приховує зв’язку з Росією, та й зараз перебуває саме там".
"Думка дипломатів про цю особу (Яцюка) – однозначна. Це призначення – ганебне", – резюмує автор публікації.
Нагадаємо, 19 червня Порошенко призначив послів України в Малайзії, Норвегії, Шрі-Ланці, Брунеї і Танзанії.