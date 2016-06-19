Порошенко призначив послів України в Малайзії, Норвегії, Шрі-Ланці, Брунеї і Танзанії

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Так, Олександра Нечитайла призначено надзвичайним і повноважним послом України в Малайзії, а Вячеслава Яцюка - на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Норвегія.

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Надзвичайний і повноважний посол в Республіці Індія Ігор Поліха за сумісництвом представлятиме Україну в Демократичній Соціалістичній Республіці Шрі-Ланка.

Крім того, Дмитро Сенік, який є надзвичайним і повноважним послом України в Сінгапурі, відтепер за сумісництвом працюватиме послом і в Брунеї Даруссаламі.

Також за сумісництвом надзвичайним і повноважним послом України в Об'єднаній Республіці Танзанія призначено посла України в Кенії Євгена Цимбалюка.