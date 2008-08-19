Кріль закликає об'єднатись проти імперських амбіцій Росії

Народний депутат України, голова партії «Єдиний Центр» Ігор КРІЛЬ закликає урядовців та парламентаріїв об’єднатись навколо питання забезпечення надійної системи колективної безпеки для України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Єдиного Центру”, за словами І.КРІЛЯ, «Останні події на Кавказі призвели до кровопролиття та загибелі ні в чому не винних мирних громадян, спровокували потоки біженців та поставили під загрозу мир і стабільність на континенті».

На його думку, сьогодні керівництво Росії дозволило собі “грубо втрутитись у світовий порядок, диктувати свої правила гри, маніпулювати свідомістю мільйонів людей, намагатися змінити існуючі кордони”. За словами І.КРІЛЯ, це є свідченням широкомасштабної цілеспрямованої кампанії проти тих, хто “не бажає бути "молодшим братом", хто вистраждав свою свободу, хто хоче бути вільним і жити в демократичній державі».

Він наголосив, що ці його слова спрямовані «не проти братнього кожному українцю російського народу, а проти імперських амбіцій російського керівництва».

І.КРІЛЬ нагадав, «що Друга світова війна починалась із «захисту» прав громадян німецької національності у Судетській області Чехословаччини, а закінчилась десятками мільйонів людських жертв у всьому світі, в тому числі і тих, кого захищали».

На його думку, «така ситуація є небезпечною для всієї світової спільноти, для громадян держав - сусідів Росії і для громадян самої Росії, тому сьогодні, як ніколи, актуально звучать слова про надійну національну безпеку для України та усіх її громадян.

«Уже давно лунають заклики Росії створити систему колективної безпеки для держав СНД. Але якщо це і є та колективна безпека, яка сьогодні демонструється всьому світу у Грузії, яку Росія своїми діями демонструвала в районі Тузли, то така безпека "по-російськи", така "парасолька" нам не потрібна», – вважає голова «Єдиного Центру».

«Ми закликаємо всі політичні сили та всіх політиків України забути у цей складний час про власні політичні плани і спільними зусиллями Президента, уряду та коаліції з опозицією у Верховній Раді України знайти шляхи забезпечення надійної системи колективної безпеки держави, яка забезпечить спокій нашим громадянам», – заявив І.КРІЛЬ.