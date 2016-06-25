НАБУ вийшло на фінішну пряму у розслідуванні справи про розтрату кіотських грошей - Ситник

Про це глава НАБУ Артем Ситник заявив в ефірі 5 каналу, передає LB.ua.

"Воно було б завершено набагато раніше, але було так: ми плануємо заходи, а тут публічно заявляється, що є намір вкрасти півмільярда гривень, - і одразу всі фігуранти скидають телефони, скидають документи, і ми починаємо відновлювати, а це займає певний час", - заявив Ситник.

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Голова НАБУ також повідомив, що є ряд затриманих і взятих під варту фігурантів, є ряд фігурантів, по яким найближчим часом буде прийнято рішення, і справа буде направлена до суду.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня 2016 року за результатами аналітичної роботи НАБУ до ЄРДР внесено відомості за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу за фактом замаху на розтрату державних коштів в особливо великих розмірах, отриманих за Кіотським протоколом.

16 травня детективи НАБУ затримали секретаря комітету державних закупівель ДП «Українські екологічні інвестиції» за підозрою у замаху на розтрату «кіотських» коштів.

На початку червня в місті Старобільськ Луганської області детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) затримали другого підозрюваного в розтраті 480 млн грн, отриманих Україною за Кіотським протоколом.