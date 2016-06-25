Ситник: нові справи НАБУ не сподобаються депутатам від "Народного фронту"

Про це в ефірі "5 каналу" повідомив голова НАБ Артем Ситник, передає РБК-Україна.

"Депутати починають кричати саме тоді, коли починають чіпати самі болючі теми - газову сферу. На підході ряд справ і я впевнений, що "Народний фронт" ще більше кричатиме, як тільки по цих справах будуть прийматися відповідні рішення. Можливо, зараз вони діють на упередження", - повідомив Ситник.

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Як повідомляв УНІАН, 15 червня НАБУ передала до ГПУ подання для підготовки матеріалів про зняття депутатської недоторканності, затримання і арешт Онищенка. На наступний день керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницький особисто приніс у парламент подання. При цьому генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що нардеп 14 червня вилетів в Ніццу для святкування свого дня народження. У ГПУ зазначили, що в разі неповернення Онищенка в Україну до нього буде застосовано механізм заочного засудження та екстрадиції.

Онищенка підозрюють у привласненні державного майна. У справі фігурує сума у розмірі 3 млрд грн