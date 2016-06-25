Ситник: нові справи НАБУ не сподобаються депутатам від "Народного фронту"
Нові справи, які зараз готує Національне антикорупційне бюро України (НАБ) не сподобаються депутатам від "Народного фронту", які нині заявляють про неефективність роботи відомства.
Про це в ефірі "5 каналу" повідомив голова НАБ Артем Ситник, передає РБК-Україна.
"Депутати починають кричати саме тоді, коли починають чіпати самі болючі теми - газову сферу. На підході ряд справ і я впевнений, що "Народний фронт" ще більше кричатиме, як тільки по цих справах будуть прийматися відповідні рішення. Можливо, зараз вони діють на упередження", - повідомив Ситник.
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Як повідомляв УНІАН, 15 червня НАБУ передала до ГПУ подання для підготовки матеріалів про зняття депутатської недоторканності, затримання і арешт Онищенка. На наступний день керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницький особисто приніс у парламент подання. При цьому генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що нардеп 14 червня вилетів в Ніццу для святкування свого дня народження. У ГПУ зазначили, що в разі неповернення Онищенка в Україну до нього буде застосовано механізм заочного засудження та екстрадиції.
Онищенка підозрюють у привласненні державного майна. У справі фігурує сума у розмірі 3 млрд грн