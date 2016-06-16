Парубій доручив регламентному комітету невідкладно розглянути позбавлення Онищенка недоторканості

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

“Вже надійшло подання у Верховну Раду стосовно притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешту народного депутата України Олександра Онищенка. І я буквально зараз підписую розпорядження на регламентний комітет, щоб невідкладно це подання було розглянуто у регламентному комітеті”, - зазначив спікер.

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор Юрій Луценко сьогодні, 16 червня, направив на розгляд Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенка.

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Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив журналістам, що особисто приніс до парламенту це подання.

15 червня Національне антикорупційне бюро передало до Генпрокуратури подання для підготовки матеріалів про зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт Онищенка. Впродовж учорашнього дня у Києві тривав обшук приміщень народного депутата.

Онищенка підозрюють у тому, що підконтрольні йому структури реалізовували ряд незаконних схем з реалізації природного газу, який було видобуто у результаті спільної діяльності з держкомпанією "Укргазвидобування". У справі фігурує сума у 3 мільярди гривень.