Кравчук не розуміє, чому Тимошенко намагаються зробити ворогом України

Звинувачення Секретаріату Президента України на адресу прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у зраді національних інтересів є ознакою катастрофи української політичної еліти.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголосив перший Президент України Леонід КРАВЧУК сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Я не розумію, чому сьогодні прем’єр-міністра роблять ворогом України. Більше того, це робиться старими методами, знову залучаючи для цього МЕДВЕДЧУКА, СУРКІСА, КЛЮЄВА. І КУЧМУ туди приплели», - сказав Л.КРАВЧУК.

При цьому він наголосив, що за такі дії, які, «напевно, погоджені з главою держави», необхідно нести відповідальність. У зв’язку з цим Л.КРАВЧУК припустив, що це є одним із кроків боротьби за президентське крісло. При цьому він зауважив, що це є дуже примітивним способом пошуку шляхів до президентства.

«Я не вірю в такий примітив», - сказав Л.КРАВЧУК.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня заступник глави Секретаріату Президента Андрій КИСЛИНСЬКИЙ заявив, що Секретаріат Президента передасть до правоохоронних органів для детального вивчення матеріали щодо ознак державної зради і політичної корупції у діях Ю.ТИМОШЕНКО.

Він повідомив, що, за наявною інформацією, політичне керівництво Російської Федерації з особливою увагою розглядає рішення щодо підтримки кандидатури Ю.ТИМОШЕНКО на виборах Президента України після виконання умов щодо пасивної позиції прем`єр-міністра України та її політичної сили у конфлікті з Грузією.

«Координація проекту «Вибори-2010» покладена на створений у Москві центр на чолі із Віктором МЕДВЕДЧУКОМ. До центру також входять Сергій КЛЮЄВ, Григорій СУРКІС та Олександр ЗАДОРОЖНІЙ. Гуманітарними проектами в Україні буде займатися Дмитро ТАБАЧНИК», йдеться у повідомленні.

При цьому, зазначає А.КИСЛИНСЬКИЙ, на реалізацію проекту підтримки Ю.ТИМОШЕНКО вже зарезервовано близько 1 мільярда доларів США.

«Роботу передвиборчого штабу вже фактично розпочато. До неї долучаються українські фінансово-промислові групи, які вже встигли відзначитися на підтримці проросійського проекту в 2004 році. Перебуваючи із найближчим оточенням на Сардинії, ТИМОШЕНКО скликає під свої знамена «вчорашніх», які прагнуть реваншу на чолі з МЕДВЕДЧУКОМ. Нещодавно, за особистим запрошенням ТИМОШЕНКО Ю.В., до них приєднався і КУЧМА Л.Д., прилетівши в суботу на Сардінію», - наголосив заступник глави Секретаріату Президента.