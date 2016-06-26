Парубій попросив поляків не піднімати складні сторінки спільної історії в час російської агресії

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій та маршалок Сейму Республіки Польща Марек Кухчінський проводять двосторонню зустріч щодо дискусійного бачення українсько-польської історії перед розглядом у Сеймі постанов, що стосуються подій в українсько-польських відносинах під час Другої світової війни.

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Як передає кореспондент УНІАН, зустріч відбувається в рамках Форуму місцевого розвитку у Трускавці.

Перед заходом під час брифінгу Парубій зауважив, що в цьому форумі бере участь Кухчінський.

“Для України особливо важливо, що у нас буде можливість обмінятися думками і провести дискусію стосовно історичних питань між Україною і Польщею напередодні подібної дискусії в польському парламенті”, - сказав спікер.

Парубій додав, що у польському парламенті готується низка постанов щодо оцінки українсько-польських відносин.

“На жаль, частина з тих постанов носять дуже критичні зауваги до української сторони”, - сказав голова ВР.

Він відзначив важливість того, аби “переконати наших побратимів, що зараз, в той час, коли здійснюється російська агресія на Україну, в той час, коли російські окупаційні війська стоять на українських землях, піднімати складні і непрості сторінки нашої історії є передчасним”.

“У тому буде наше головне звернення як до депутатів Польщі, так і до маршалка. І я сподіваюся, що ми зможемо знайти порозуміння, і зможемо складні сторінки нашої історії, обговорення тих сторінок, відкласти на майбутнє”, - сказав спікер.