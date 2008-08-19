Британія добивається від НАТО "тверезої позиції"
15:38, 19 серпня 2008Політика
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Кулаками після драки махав Мілібанд
|Девід МІЛІБАНД
"Для членів НАТО абсолютно очевидно, що Росія порушила норми міжнародного права і правила ігри в міжнародному співтоваристві. Головним пріоритетом буде, звичайно ж, захистити територіальну цілісність Грузії", - сказав міністр.
Водночас він наголосив, що Північноатлантичний альянс має зайняти "тверезу позицію" з тим, щоб бути впевненим у тому, що Росія більш не загрожуватиме іншим країнам.
Раніше повідомлялося, що країни-члени НАТО закликали Росію поважати мирний договір з Грузією і вивести свої війська, але з прохолодою поставились до вимоги США знизити рівень відносин з Москвою. Про це було оголошено на засіданні Ради Північноатлантичного альянсу сьогодні у Брюсселі.
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