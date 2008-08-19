Британія добивається від НАТО "тверезої позиції"

НАТО переконано в тому, що Росія порушила норми міжнародного права, і першим завданням Альянсу буде захист територіальної цілісності Грузії, заявив у Брюсселі журналістам глава МЗС Великої Британії Девід МІЛІБАНД, повідомляють «Новини – Грузія».

"Для членів НАТО абсолютно очевидно, що Росія порушила норми міжнародного права і правила ігри в міжнародному співтоваристві. Головним пріоритетом буде, звичайно ж, захистити територіальну цілісність Грузії", - сказав міністр.

Водночас він наголосив, що Північноатлантичний альянс має зайняти "тверезу позицію" з тим, щоб бути впевненим у тому, що Росія більш не загрожуватиме іншим країнам.

Раніше повідомлялося, що країни-члени НАТО закликали Росію поважати мирний договір з Грузією і вивести свої війська, але з прохолодою поставились до вимоги США знизити рівень відносин з Москвою. Про це було оголошено на засіданні Ради Північноатлантичного альянсу сьогодні у Брюсселі.