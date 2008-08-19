НАТО на підтримку Грузії... закликає Росію забезпечити виведення військ

Країни-члени НАТО закликали Росію поважати мирний договір з Грузією і вивести свої війська, але з прохолодою поставились до вимоги США знизити рівень відносин з Москвою.

Як повідомляє агентство «Рейтер», про це було оголошено на засіданні Ради Північноатлантичного альянсу сьогодні у Брюсселі.

Перед початком засідання міністр закордонних справ Великої Британії Девід МІЛІБАНД заявив, що основною метою наради є висловити підтримку Грузії як країні, яка прагне вступити до НАТО, і переконати Росію дотримуватись угоди, щоб покласти край конфлікту на Кавказі.

“Росія повинна виконувати зобов’язання, про які оголосив Президент МЕДВЕДЄВ... Ми абсолютно впевнені у тому, що сила не може бути основою для встановлення нових ліній навколо Росії”, - заявив він журналістам.

У свою чергу міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер ШТАЙНМАЙЕР заявив, що втручання НАТО в регіон конфлікту було “дуже обмеженим”.