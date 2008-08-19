Огризко пояснив, що Україна в СНД - не член, а учасниця

Україна проаналізує доцільність своєї участі у проектах СНД.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО у ході он-лайн-конференції на сайті “Главред”.

“Ми, безумовно, ще раз проаналізуємо доцільність участі в тих чи інших проектах СНД, бо, власне, в самій назві сказано - Співдружність незалежних держав. Якщо це така дружба, то виникає питання, чи це справжня дружба, чи така ширма”, - сказав він.

Міністр нагадав, що Україна не є членом СНД.

“Україна не визнає правосуб’єктність цієї організації, ми не є членами Економічного суду СНД, ми не ратифікували Статут СНД, отже, ми не можемо з міжнародно-правової точки зору вважатися членом цієї організації. Україна - країна-учасниця, а не країна-член», - додав В.ОГРИЗКО.