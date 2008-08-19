Колесников не хоче йти на війну через якогось маразматика

Події на Кавказу не несуть жодної загрози суверенітету України.

З такою заявою виступив у вівторок народний депутат від Партії регіонів Борис Колесников, повідомляє Українська правдаз посиланням на "Остров".

"Узагалі немає жодних передумов. Потрібно кріпити обороноздатність країни. Для цього потрібно виділяти мільярди доларів, не збирати якісь програми, щоб потім щось украсти, а повинні бути цільові проекти в області оборони", - сказав він донецьким журналістам.

Він окреслив шляхи зміцнення обороноздатності України: "Нейтральний статус, зарплата офіцерів європейського рівня, зарплата контрактників європейського рівня і найпотужніше озброєння – це шлях України".

Він підкреслив, що Україна в стані забезпечувати себе сучасною зброєю.

"Україна, за великим рахунком, не випускає тільки винищувальну авіацію", - відзначив політик.

На думку Колесникова, наразі мир є вищою цінністю українців.

"Втягуватися в будь-який військовий блок, щоб потім через якогось маразматичного політика йти у війну – це маразм", - резюмував народний депутат.