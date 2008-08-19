Початок переговорів про безвізовий режим з ЄС Київ очікує у вересні

Україна очікує на початок переговорів з Європейським Союзом про безвізовий режим для українських громадян після саміту Україна-ЄС у Франції у вересні цього року.

Про це міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО сказав у ході он-лайн-конференції на сайті “Главред”.

“З ЄС ми провели інтенсивні переговори й очікуємо, що вже після саміту в Евіані ми зможемо розпочати процес переговорів про безвізовий режим для українських громадян”, - сказав він.

За словами В.ОГРИЗКА, він мав неодноразові консультації з цього питання зі своїми колегами. “Ми обговорюємо 2012 рік як рік, коли ми повинні досягти позитивного результату. Це реалістично, і ми зробимо все для того, щоб досягти успіху», - додав він.

Стосовно інших країн, за словами міністра, це “інша історія”. “Ми проводимо з ними переговори, проте порівнювати безвізовий режим з Ізраїлем і Таїландом та з Євросоюзом - різні речі”, - додав В.ОГРИЗКО.