Смертельний номер: Янукович завтра зустрінеться з українською діаспорою

Прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ завтра проведе зустріч з представниками української діаспори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні на IV Всесвітньому форумі українців.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що дає доручення уряду взяти під державну опіку найважливіші центри української культури в світі.

“Завтра з вами матиме зустріч прем’єр-міністр. Я прошу говорити про ці реальні проекти, які потребують фінансування зі сторони Української держави”, – сказав Президент.