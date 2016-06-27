Гройсман: Україна виконала усі технічні вимоги щодо впровадження безвізового режиму

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час спільної прес-конференції із Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель за підсумками зустрічі у понеділок, 27 червня, повідомляє Урядовий портал.

«Україна виконала усі технічні вимоги щодо впровадження безвізового режиму. Зараз рішення за Європейським Союзом. Ми очікуємо найближчим часом, що таке рішення буде ухвалене, після вирішення внутрішніх процедур Європейського Союзу. Ми їх поважаємо, і чекаємо з нетерпінням прийняття необхідних рішень», - заявив він.

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За словами Гройсмана, питання запровадження безвізового режиму Європейським Союзом для України стало однією з тем переговорів з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

«Я маю надію, що у 2016 році таке рішення буде ухвалене і українці зможуть без перешкод пересуватися Європейським Союзом», - сказав Гройсман.

«Я переконаний у тому, що українці будуть бездоганно виконувати усі необхідні вимоги щодо дотримання законодавства і запровадження безвізового режиму», - підкреслив він.

«Ми маємо ще безвізовий режим як пережиток радянського минулого, як бюрократичну стіну, яка розділяє європейську країну від великої європейської сім'ї», - зауважив прем'єр-міністр.