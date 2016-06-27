Україна підписала угоду про співпрацю з ЄС у сфері юстиції

Угода була підписана у понеділок в Брюсселі генеральним прокурором України Юрієм Луценко та президентом Євроюсту Мішелем Конінксом (Michèle Coninsx), передає власний кореспондент УНІАН.

Угода створює правову основу для використання Україною можливостей Євроюсту, що передбачає підвищення ефективності компетентних органів України та ЄС у розслідуванні і переслідуванні тяжких злочинів транснаціонального характеру, зокрема, тероризму, незаконного обігу наркотиків, торгівлі людьми, корупції, кіберзлочинності, відмивання коштів, шахрайства та інших злочинів, вчинених за участю транскордонних злочинних організацій.

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Документом передбачено співробітництво у формі створення спільних слідчих груп, оперативного обміну інформацією, координації дій з протидії транскордонній злочинності, сприяння збору доказів, проведення інших процесуальних дій та надання правової допомоги, розв’язання конфлікту юрисдикцій.

Крім цього, Україна зможе направити до секретаріату Євроюсту прокурора зв’язку, що підвищить ефективність співробітництва.

Угода набуде чинності після ратифікації Верховною Радою України.

Переговори щодо цього документу були розпочаті ще у 2006 році і є одним із критеріїв Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму.