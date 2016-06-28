Порошенко очікує на позитивні повідомлення щодо санкцій проти Росії на саміті ЄС

Про це він повідомив сьогодні журналістам у Брюсселі за результатами переговорів з керівництвом ЄС, повідомляє прес-служба глави держави.

«Сьогодні ми детально обговорили питання санкцій, санкції – це рішення для нас є надзвичайно важливим і ми маємо ефективно працювати над цим питанням до самої останньої хвилини. Ми очікуємо позитивних повідомлень (щодо продовження санкцій – УНІАН) наприкінці роботи завтрашнього саміту ЄС, засідання Європейської Ради», - додав президент.

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Водночас Глава держави зауважив, що задля продовження дії санкцій українські дипломати, мають працювати й надалі. "Ми абсолютно впевнені, що нас почули і рішення має бути позитивним. Але у жодному разі не можна говорити про те, що все вже вирішено - боротьба має вестися до останньої хвилини", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня Європейський Союз продовжив економічні санкції проти Росії через її дії в Україні ще на півроку. Відповідне рішення було ухвалене у рамках Комітету постійних представників країн-членів ЄС (COREPER).

Санкції продовжені ще на півроку - до 31 січня 2017 року. Це рішення має бути остаточно ухвалене Радою ЄС.

Нагадаємо, РФ у березні 2014 року після введення своїх військ анексувала український Крим та почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Росія поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Євросоюз, США та інші країни запровадили санкції проти РФ у відповідь на анексію Криму і агресію на сході України.

Санкції ЄС передбачають обмеження співпраці з російськими банками, обмеження імпорту та експорту, торгівлі, зокрема нафтою, газом та озброєнням.