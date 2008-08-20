Тимошенко зізналася, що з першого дня мала "чітку позицію" щодо Грузії

Юлія ТИМОШЕНКО як політик і прем`єр-міністр України стоїть на позиції суверенітету і територіальної цілісності Грузії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції.

«Моя позиція є досить чіткою. Я як лідер політичної сили і як керівник уряду абсолютно чітко стою на позиції територіальної цілісності Грузії, її суверенітету», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, зазначивши, що підтримує всі дії, спрямовані на дотримання такої позиції.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що досить відповідально і професійно ставиться до стратегії інтеграції України в Європейський Союз.

«І саме тому як керівник уряду і від імені уряду я поділяю цілком і повністю позицію Європейського Союзу про шість пунктів врегулювання військового конфлікту на території Грузії, я цілком і повністю підтримую цей план, який оприлюднив Президент Франції як головуючий у Європейському Союзі. І все, що необхідне від України, я робитиму для того, щоб цей план став реальністю і щоб жоден військовий конфлікт не торкнувся території тих країн, які повинні жити мирно», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що уряд України з першого дня конфлікту займає чітку позицію, яка була вірно оцінена прем`єр-міністром Грузії.

«Він якраз сказав про те, що уряд країни допомагає не словом, а ділом», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.