Фігурант "газової справи" Онищенко подав позов до суду проти Генпрокуратури та НАБУ - ЗМІ

Про це повідомляє Українська правда, посилаючись на текст позовної заяви.

У ній Онищенко вказує, що 15 червня на брифінгу керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький назвав його організатором злочинної схеми. Депутат вважає, що ця інформація є недостовірною і вимагає її спростування.

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"Поширена на брифінгу в стверджувальній формі недостовірна інформація про позивача вказує на вчинення позивачем протиправних дій, які чинним кримінальним законодавством кваліфікуються як злочин, та дискредитує позивача в очах оточуючих <…> порушує його право на повагу до честі, гідності та ділової репутації", - йдеться в тексті позову.

Згідно із законом, відповідачем у випадку поширення інформації, яку подає посадова чи службова особа під час роботи, є юридична особа. Оскільки Холодницький є заступником генерального прокурора та керівником САП, то позов подано проти ГПУ.

Крім того, Онищенко вказує, що відео цього брифінгу оприлюднило у себе на сайті НАБУ, отже Онищенко позивається і проти НАБУ.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня НАБУ передало до ГПУ подання для підготовки матеріалів про зняття депутатської недоторканності, затримку та арешт Онищенка. Наступного дня керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницький особисто приніс у парламент подання. При цьому генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що нардеп 14 червня вилетів у Ніццу для святкування свого дня народження. У ГПУ зауважили, що в разі неповернення Онищенка в Україну до нього буде застосовано механізм заочного засудження та екстрадиції.

Онищенка підозрюють у привласненні державного майна. У справі фігурує сума в розмірі 3 млрд грн.