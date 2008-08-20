Після виходу Грузії з СНД російські військові мають вийти з Абхазії

Після виходу Грузії із Співдружності Незалежних Держав перебування російських військовослужбовців в Абхазії стало нелегітимним.

Про це в інтерв`ю УНІАН заявив державний міністр Грузії з питань реінтеграції Темур ЯКОБАШВІЛІ.

«Вихід Грузії з СНД - не лише декларація. Не треба забувати, що в Абхазії війська стоять під мандатом СНД. Їх перебування на території Грузії стає нелегітимним», - сказав Т.ЯКОБАШВІЛІ.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня через військовий конфлікт Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ звернувся до парламенту з проханням скасувати договори, які визначають перебування Грузії в СНД.

14 серпня грузинський парламент одностайно проголосував за вихід країни з СНД, звинувативши Росію у розв`язуванні війни.

Грузія вже направила до Виконавчого комітету СНД ноту про свій вихід із Співдружності.

Разом з тим минулого тижня МЗС РФ заявляв, що Росія продовжить виконання миротворчої місії в Абхазії і Південній Осетії.

Заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил РФ Анатолій НОГОВІЦИН також заявив, що російські миротворці ніколи не підуть з Абхазії і Південної Осетії.