Після виходу Грузії з СНД російські військові мають вийти з Абхазії
Пояснює грузинський міністр
Після виходу Грузії із Співдружності Незалежних Держав перебування російських військовослужбовців в Абхазії стало нелегітимним.
Про це в інтерв`ю УНІАН заявив державний міністр Грузії з питань реінтеграції Темур ЯКОБАШВІЛІ.
«Вихід Грузії з СНД - не лише декларація. Не треба забувати, що в Абхазії війська стоять під мандатом СНД. Їх перебування на території Грузії стає нелегітимним», - сказав Т.ЯКОБАШВІЛІ.
Як повідомляв УНІАН, минулого тижня через військовий конфлікт Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ звернувся до парламенту з проханням скасувати договори, які визначають перебування Грузії в СНД.
14 серпня грузинський парламент одностайно проголосував за вихід країни з СНД, звинувативши Росію у розв`язуванні війни.
Грузія вже направила до Виконавчого комітету СНД ноту про свій вихід із Співдружності.
Разом з тим минулого тижня МЗС РФ заявляв, що Росія продовжить виконання миротворчої місії в Абхазії і Південній Осетії.
Заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил РФ Анатолій НОГОВІЦИН також заявив, що російські миротворці ніколи не підуть з Абхазії і Південної Осетії.