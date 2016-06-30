Яценюк: У МВФ високо оцінили роботу, проведену Україною за два з половиною роки

«Українська економіка нарешті почала демонструвати ріст. Суттєво зменшилася інфляція. І Міжнародний валютний фонд дуже високо це оцінює», - сказав він.

Лідер «Народного фронту» зазначив, що МВФ виділяє кошти «тільки під проведені реформи, ухвалені закони і зміни в країні», передає прес-служба НФ.

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Він також наголосив, що допомога МВФ - це «найдешевший і найдовший ресурс».

Яценюк зазначив, що певні політики стверджують, нібито «ми набираємо кредитів». «Це брехня. Якщо в 2014 році, коли перемогла Революція Гідності, боргів було 73 мільярди доларів, то в 2016 році - 67 мільярдів. Це мінус 6 мільярдів доларів».

«Ми зменшили борги, зменшили навантаження на бюджет країни. Адже це все треба обслуговувати, за це треба платити», - сказав він.

«Не ми брали ці борги, але ми їх списували і зменшували витрати бюджету. Кошти, які зекономлені завдяки нашій програмі з МВФ, в тому числі пішли на субсидії, пенсії, зарплати вчителям, лікарям і на українську армію», - підкреслив лідер «Народного фронту».

До траншу допомоги від МВФ прив’язане надання 1 мільярду кредитних гарантій США і фінансової підтримки ЄС: «Це дуже великий пакет фінансової допомоги, який дозволить далі стабілізовувати економіку», - відзначив лідер політичної партії «Народний фронт».

Яценюк підкреслив, що очікується підписання остаточної редакції меморандуму про співпрацю між українським Урядом, Президентом та Міжнародним валютним фондом: «Як тільки це буде підписано, буде прийнято рішення про скликання Ради директорів МВФ і прийняття рішення щодо виділення наступного траншу».

Лідер «Народного фронту» підкреслив, що до траншу допомоги від МВФ прив’язане надання 1 мільярду кредитних гарантій США і фінансової підтримки Європейського Союзу: «Це дуже великий пакет фінансової допомоги, який дозволить далі стабілізовувати економіку».

Для цього, наголосив він, потрібна підтримка українського парламенту: «Уряд потребує політичної відповідальності і політичної підтримки членів парламенту».

Відповідаючи на запитання журналіста стосовно термінів надання траншу МВФ, Яценюк підкреслив, що йдеться про тижні: «Я знаю, що практично завершені всі технічні консультації щодо меморандуму. Як тільки він буде підписаний, буде прийнято рішення Ради директорів у найкоротші терміни».