Світовий конгрес українців закликає Пан Гі Муна заявити, що РФ брутально порушує Статут ООН

Про це йдеться у повідомленні прес-служби СКУ.

Зазначається, що у письмовому тексті промови генсека ООН, який був розповсюджений на Міжнародному економічному форумі у Санкт-Петербурзі 16 червня, було сказано, що Російська Федерація «має відіграти критичну роль... у вирішенні інших нагальних глобальних проблем, від припинення конфліктів в Україні і Сирії, до захисту людських прав та контролю над розповсюдженням зброї масового знищення».

«Виголошений текст, як зазначають агентства Reuters Canada та Associated Press, був дещо змінений. У ньому генеральний секретар ООН не згадує про Україну, однак говорить, що Москва має відіграти важливу роль, і він дійсно міцно розраховує на керівництво Російської Федерації», - зауважили в СКУ.

Читайте такожВ ООН вже готуються відповісти на лист-протест України після скандальної заяви Пан Гі Муна

У заяві підкреслюється, що участь Пан Гі Муна в Міжнародному економічному форумі у Санкт-Петербурзі у період діючих проти Російської Федерації цільових санкцій за явні порушення Мінських домовленостей та його висловлювання щодо РФ, яку міжнародне співтовариство вважає державою-агресором, «нагадують політику примирення, яка призвела до Другої світової війни».

«Світовий конгрес українців закликає генерального секретаря ООН Пан Гі Муна відкликати свої слова щодо Російської Федерації в письмовому і виголошеному текстах промови на Міжнародному економічному форумі у Санкт-Петербурзі та, натомість, закликати Російську Федерацію дотримуватись Статуту ООН та його базових принципів, зокрема, припинити військову агресією на сході України та здійснити деокупацію Криму», - заявив президент СКУ Євген Чолій.