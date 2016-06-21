Світовий конгрес українців закликає Пан Гі Муна заявити, що РФ брутально порушує Статут ООН
Світовий конгрес українців закликає генерального секретаря ООН Пан Гі Муна заявити, що Російська Федерація брутально порушує Статут ООН своєю військовою агресією на сході України і нелегальною окупацією Криму, а також грубо зневажає людські права, зокрема, українців та кримських татар.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби СКУ.
Зазначається, що у письмовому тексті промови генсека ООН, який був розповсюджений на Міжнародному економічному форумі у Санкт-Петербурзі 16 червня, було сказано, що Російська Федерація «має відіграти критичну роль... у вирішенні інших нагальних глобальних проблем, від припинення конфліктів в Україні і Сирії, до захисту людських прав та контролю над розповсюдженням зброї масового знищення».
«Виголошений текст, як зазначають агентства Reuters Canada та Associated Press, був дещо змінений. У ньому генеральний секретар ООН не згадує про Україну, однак говорить, що Москва має відіграти важливу роль, і він дійсно міцно розраховує на керівництво Російської Федерації», - зауважили в СКУ.
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У заяві підкреслюється, що участь Пан Гі Муна в Міжнародному економічному форумі у Санкт-Петербурзі у період діючих проти Російської Федерації цільових санкцій за явні порушення Мінських домовленостей та його висловлювання щодо РФ, яку міжнародне співтовариство вважає державою-агресором, «нагадують політику примирення, яка призвела до Другої світової війни».
«Світовий конгрес українців закликає генерального секретаря ООН Пан Гі Муна відкликати свої слова щодо Російської Федерації в письмовому і виголошеному текстах промови на Міжнародному економічному форумі у Санкт-Петербурзі та, натомість, закликати Російську Федерацію дотримуватись Статуту ООН та його базових принципів, зокрема, припинити військову агресією на сході України та здійснити деокупацію Криму», - заявив президент СКУ Євген Чолій.