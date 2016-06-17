Венеціанська комісія: суддів не можна карати за рішення, визнані ЄСПЛ порушенням прав людини

Про це повідомила суддя ЄСПЛ Анна Юдківська, призначена за квотою України, на своїй сторінці у Facebook.

"Прихильникам введення дисциплінарної відповідальності судді за порушення, які встановив ЄСПЛ: кілька днів тому Венеціанська комісія надала Amicus Curiae Brief Конституційному суду Молдови саме з цього питання - чи може суддя нести особисту відповідальність за рішення, винесені на національному рівні, які стали предметом скарги до ЄСПЛ, за наслідками якої було встановлене порушення ЄКПЛ державою, або ухвалене дружнє врегулювання або надана одностороння декларація - без фактичного встановлення вини національним судом проти цього судді", - написала вона.

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За словами Юдківської, крім нагадування загальних принципів суддівської незалежності, комісія відзначила, що таке притягнення до відповідальності без будь-якої оцінки індивідуальної провини може привести до ситуації, коли судді, побоюючись санкцій за порушення Європейської конвенції з прав людини, будуть послідовно тлумачити закон на користь приватної сторони, навіть коли об'єктивна оцінка правового питання може, і навіть повинна, привести до іншого результату.

"Крім того, коли Суд визнає порушення конвенції, з цього не обов'язково випливає, що судді на національному рівні відповідають за це в першу чергу і повинні бути піддані критиці виключно через їх тлумачення і застосування закону... Доктрина "живого інструменту" також ускладнює можливість для національних судів передбачити, яким буде рішення ЄСПЛ", - зазначила вона.

Також Венеціанська комісія визначила, що відповідальність без індивідуальної вини, доведеної судовим вироком, перешкоджає професійній свободі суддів інтерпретувати закон, оцінювати факти і зважувати докази в справах, як визнано європейськими стандартами. Відповідно до цих стандартів, помилкові рішення повинні бути оскаржені через апеляційний процес, а не шляхом визнання суддів відповідальними, якщо тільки помилка не відбувається через злий умисел або грубу недбалість з боку судді.