На завершення реформ МВС України необхідно $200 мільйонів - Деканоїдзе

Як Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні вона у коментарі представникам ЗМІ у Хмельницькому після інструктажу особового складу груп швидкого реагування патрульної поліції області.

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“Починаючи із зарплат поліцейських і, закінчуючи забезпеченням форменим одягом, потрібно близько 200 млн доларів. Також маємо більш плідно працювати з фінансовими донорами, залучаючи кошти під реалізацію конкретних проектів”, - пояснила вона.

“Якщо ви запитаєте мене, коли завершимо реформи органів поліції, то скажу: реформа – це довготривалий шлях. І кожен громадян повинен розуміти, що поліція його захищає, а не вимагає”, - наголосила глава Нацполіції.