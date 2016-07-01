Гройсман переконаний, що Україна вступить до ЄС за десять років

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в інтервʼю газетам Funke Mediengruppe спрогнозував, скільки Україні знадобиться часу на вступ до ЄС. Про це з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung пише "Європейська правда".

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Гройсман відзначив, що угода про асоціацію з ЄС стане рушійною силою реформ.

"Я переконаний, що Україна буде через десять років в ЄС", – сказав Гройсман.

"Ми йдемо європейським шляхом, що для нас означає свободу, права людини і сильну економіку", – додав голова українського уряду.

Він також наголосив на успіхах України у сфері боротьби з корупцією і необхідності гармонізації українського законодавства з європейським.

"Ми повинні привести наші норми у відповідність з нормами ЄС", – сказав Гройсман.

"Багато вже зроблено – особливо в сфері боротьбі з корупцією. Наприклад, ми створили абсолютно прозору систему державних закупівель", – додав премʼєр.

Голова уряду України визнав, що країні багато ще чого потрібно зробити на шляху євроінтеграції. Також він наголосив на необхідності поліпшення інвестиційного клімату та проведенні судової реформи.

В інтервʼю німецьким Гройсман ЗМІ також розкритикував рішення Великої Британії вийти з ЄС і наголосив на тому, що молоді британці проголосували за ЄС.

"Важливим сигналом є те, що молоде покоління у Великій Британії проголосувало за те, щоб залишитися в Європейському Союзі", – відзначив голова уряду.