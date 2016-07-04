Україна вимагає від Росії надати інформацію щодо незаконно вивезених з Донбасу дітей

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, сьогодні у Мінську відбулося засідання гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Геращенко зазначила, що під час засідання, зокрема, обговорювалося порушення прав дітей в зоні конфлікту, до обговорення цієї проблематики долучився уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба.

Читайте такожУкраїна готова обміняти вісьмох затриманих під Широкиним бойовиків - Геращенко

«Українська сторона виступає категорично проти будь-якого використання дітей і підлітків у війні. Ми вчергове звернулися до РФ з вимогою надати інформацію про незаконно вивезених з території України дітей, також висловили глибоке занепокоєння недопуском міжнародних гуманітарних організацій, в т. ч. ЮНІСЕФ, до сиротинців та спеціалізованих дитячих закладів на окупованих територіях», - наголосила вона.