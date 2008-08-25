Росія введе візовий режим з Україною у разі її вступу в НАТО

Якщо Україна вступить в НАТО, то може стати актуальним питання про введення візового режиму між РФ і Україною, проте в Москві хотіли б цього уникнути, заявив заступник міністра закордонних справ Росії Григорій КАРАСІН.

"Доводити справу до того, щоб взагалі виникало питання про візовий режим між Росією і Україною, як це матиме місце у разі вступу України в НАТО, - це явно не наш вибір", - цитують «Подробиці» заступника глави МЗС РФ.

За словами Г.КАРАСІНА, консульські структури до переходу на візовий режим можуть підготуватися досить швидко. "Питання в іншому: а чи потрібно це нашим народам?", - резюмував російський дипломат.