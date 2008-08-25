Чейні приїде в Україну, щоб поговорити з Ющенком про НАТО

20:09, 25 серпня 2008
Політика
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Візит відбудеться на початку вересня

На початку вересня до Грузії прибуде з візитом Дік ЧЕЙНІ, віце-президент США. Після зустрічі з президентом Грузії Михайлом СААКАШВІЛІ він планує відвідати Україну, орієнтовно, 3-4 вересня. Про це повідомляє Кореспондент.net з посиланням на Reuters.

Крім того, американський чиновник планує зустрітися з главами Азербайджану та Італії в своєму турне, яке почнеться 2 вересня.

Відомо, що з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ Д.ЧЕЙНІ говоритиме про швидкий вступ України до НАТО, питання якого активізувалося після російсько-грузинської війни.

 

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